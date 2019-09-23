Мамиашвили: год назал Рашидов был самым несчастным на свете

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил выступление россиян на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Российские борцы завоевали 19 наград (9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых).

«Наши ребята „включали“ гимн в „Барыс-Арене“ девять раз — и каждая из девяти побед особенная, от Абуязида Манцигова до Натальи Воробьёвой, от двукратных Заура Угуева и Заурбека Сидакова, до четырёхкратного Абдулрашида Садулаева. И я убеждён, что каждый из них готов сделать всё, чтобы и на Олимпийских играх флаг нашей великой страны был выше всех, а гимн — кромче всех! А как начинался турнир вольников? Два наших маленьких гиганта — Угуев и Рашидов — подняли 12-тысячный зал, и все с восхищением скандировали: „Россия, Россия!“ Каждый болел за своих — но они были очарованы тем, какой настрой и какую подготовку демонстрируют наши атлеты.

Но эйфории никакой нет — они сделали своё дело, и впереди — самый важный шаг. Важны детали: вы помните, кем был Рашидов год назад? Самый несчастный на свете, а его схватку весь мир признал нечестной, с огромным количеством вопросов к судейскому корпусу. Сегодня он вышел в финал и победил 11:0. И это при том, что в финале Рашидов боролся с представителем Казахстана и в зале находилось практически всё руководство страны кроме президента. И все с восхищением у меня спрашивали: как выиграть у такого? Если двоих выпустить — и то вряд ли получится!

Допускаю ли, что в тяжёлом весе за лицензией поедет Абдулрашид Садулаев? По правилам возможно всё, что угодно, но не надо безумствовать. Думаю, что эта задача решаема нашими тяжами", — цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.