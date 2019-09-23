Женская сборная России по волейболу одержала шестую победу на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу в матче седьмого тура Кубка мира в Японии обыграла команду Аргентины со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:21).



Для подопечных Серджо Бузато это шестая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2) и Сербии (3:2), а также проиграли сборной Китая (0:3).



Завтра, 24 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Нидерландов.



В Кубке мира также принимают участие сборные Бразилии, США и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.



В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.

Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке мира