Женская сборная России по волейболу одержала шестую победу на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу в матче седьмого тура Кубка мира в Японии обыграла команду Аргентины со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:21).
Для подопечных Серджо Бузато это шестая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2) и Сербии (3:2), а также проиграли сборной Китая (0:3).
Завтра, 24 сентября, российские волейболистки сыграют с командой Нидерландов.
В Кубке мира также принимают участие сборные Бразилии, США и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября.
В 2015 году победителем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.
КМ-2019 (ж). Кубок мира. 7-й тур
23 сентября 2019, понедельник. 11:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Аргентина
Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию на Кубке мира
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