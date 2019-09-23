Медведева исполнит главную роль в новом шоу Авербуха
Двукратный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом шоу призёра Олимпиады-2002, хореографа Ильи Авербуха — «Волшебник страны Оз». 19-летняя спортсменка сыграет роль Дороти.
Шоу пройдёт с 30 декабря по 7 января.
Фото афиши ледового спектакля доступно Team.moonbear в «инстаграме».
Медведева также является двукратной чемпионкой мира и Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при. После Игр в Южной Корее спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
На прошедшем турнире Autumn Classic International в Оквилле (Канада) Евгения заняла второе место. Победу одержала представительница Японии Рика Кихира.
Авербух назвал главных фаворитов сезона в женском фигурном катании
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