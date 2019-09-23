Пахноцкая: в ВАДА пока не приняли кардинальных решений по статусу РУСАДА

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об итогах исполкома ВАДА по относительно рассмотрения вопросов о подозрениях России в мнипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории.



«Сейчас решения кардинального не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы предоставить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у ВАДА, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили, (и сопоставившего ее) с той базой данных, которая у них была в распоряжении.



Поэтому об этом сегодня было доложено на исполкоме. Поэтому решений кардинальных сегодня, лишаемся мы статуса соответствия кодексу или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес РФ, ждем ответа от РФ», — цитирует Пахноцкую «Р-Спорт».

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