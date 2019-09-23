ВАДА подтвердило открытие дела о несоответствии в данных Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство подтвердило открытие расследования в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о возможном несоответствии данных Московской лаборатории, переданных Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информации из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. На заседании исполкома ВАДА, которое состоялось сегодня, был рассмотрен отчёт комитета по соответствию.
«Исполком был проинформирован о том, что расследование несоответствий в данных Московской лаборатории привело к официальному открытию дела против РУСАДА 17 сентября 2019 года», — приводит заявление ВАДА Reuters.
ВАДА дало РУСАДА три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.
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