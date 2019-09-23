Колобков пояснил, из-за чего РУСАДА подозревается в подтасовке допинг-проб

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал обвинения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в подтасовке допинг-проб Московской лаборатории.

«Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены Исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены.

РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали всё от нас зависящее.

Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации.

Нам сообщили, что база данных, переданная в ВАДА осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты ВАДА забрали в Москве в 2019 году.

В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны – будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие», — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта России.