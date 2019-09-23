ВАДА — о сроках принятия решения по статусу РУСАДА: дедлайна нет

Всемирное антидопинговое агентство на своём официальном сайте подтвердило информацию о предоставлении трёх недель РУСАДА и министру спорту России Павлу Колобкову для объяснения несоответствий в базе данных Московской лаборатории.
«После того, как ответ будет получен и проанализирован, отдел расследований ВАДА и независимые эксперты предоставят отчёт комиссии по соответствию, который примет решение о возможной рекомендации исполкому. Никакого дедлайна установлено не будет, но исполком заверили, что ВАДА очень серьёзно относится к данному вопросу и постарается решить его как можно скорее.
Тем временем процесс использования оставшихся данных Московской лаборатории и других доказательств возможной вины нарушителей продолжается. В 47 делах, ранее переданных международным федерациям, несоответствия в данных не обнаражено", — говорится в заявлении ВАДА.
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