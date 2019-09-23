Чичерова и Лашманова находятся под расследованием из-за перепроверки допинг-проб

Олимпийские чемпионки Лондона-2012 Анна Чичерова и Елена Лашманова и ещё 12 российских легкоатлетов попали под расследование, связанное с перепроверкой допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Как сообщает официальный сайт ВФЛА, это стало причиной отказа в их получении нейтрального статуса.



В решениях указано, что в рамках ведущихся расследований, возможно, потребуется перепроверка проб данных спортсменов.



Полностью список спортсменов, попавших под расследование, выглядит так:



Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом), Антонина Кривошапка (400 м), Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Анна Чичерова (прыжок в высоту), Максим Якушев (3000 м с/п), Елена Лашманова (спортивная ходьба) и Екатерина Завьялова (800, 1500 м).



Наличие в прошлом дисквалификаций за нарушение антидопинговых правил указано в качестве отягчающих обстоятельств для получения нейтрального статуса для Анны Авдеевой, Анны Чичеровой, Екатерины Коневой, Екатерины Завьяловой и Александры Гуляевой.