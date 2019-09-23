Шляхтин — о расследовании по легкоатлетам: предполагали такое развитие событий
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин (ВФЛА) прокомментировал ситуацию вокруг возможного признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА. Причиной рассмотрения дела стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.
«Мы ждали информацию на этот счет, это просто обоснование недопуска их на чемпионат мира. Мы предполагали такое развитие событий», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».
Напомним, ранее данную ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в данный момент «нужно просто подождать».
ВАДА подтвердило открытие дела о несоответствии в данных Московской лаборатории
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