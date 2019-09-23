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Шляхтин — о расследовании по легкоатлетам: предполагали такое развитие событий

Шляхтин — о расследовании по легкоатлетам: предполагали такое развитие событий
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин (ВФЛА) прокомментировал ситуацию вокруг возможного признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА. Причиной рассмотрения дела стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.

«Мы ждали информацию на этот счет, это просто обоснование недопуска их на чемпионат мира. Мы предполагали такое развитие событий», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

Напомним, ранее данную ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в данный момент «нужно просто подождать».

ВАДА подтвердило открытие дела о несоответствии в данных Московской лаборатории
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