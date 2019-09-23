Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 7 матчей

На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу продолжается второй этап. Все команды провели по семь матчей. Сборная России, одержавшая шесть побед, занимает третье место в турнирной таблице.



Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония

Турнирная таблица

1. Китай — 7 побед — 0 поражений (20 очков).

2. США — 6-1 (17).

3. Россия — 6-1 (16).

4. Нидерланды — 5-2 (16).

5. Сербия — 4-3 (12, сеты — 16:12).

6. Бразилия — 4-3 (12, сеты — 14:12).

7. Япония — 3-4 (11).

8. Доминиканская Республика — 3-4 (9 сеты — 13:15).

9. Южная Корея — 3-4 (9, сеты — 11:14).

10. Аргентина — 1-6 (3).

11. Камерун — 0-7 (1).

12. Кения — 0-7 (0).



Завтра, 24 сентября, подопечные Серджо Бузато сыграют с командой Нидерландов. Турнир завершится 29 сентября.

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