Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 7 матчей
На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу продолжается второй этап. Все команды провели по семь матчей. Сборная России, одержавшая шесть побед, занимает третье место в турнирной таблице.
Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония
Турнирная таблица
1. Китай — 7 побед — 0 поражений (20 очков).
2. США — 6-1 (17).
3. Россия — 6-1 (16).
4. Нидерланды — 5-2 (16).
5. Сербия — 4-3 (12, сеты — 16:12).
6. Бразилия — 4-3 (12, сеты — 14:12).
7. Япония — 3-4 (11).
8. Доминиканская Республика — 3-4 (9 сеты — 13:15).
9. Южная Корея — 3-4 (9, сеты — 11:14).
10. Аргентина — 1-6 (3).
11. Камерун — 0-7 (1).
12. Кения — 0-7 (0).
Завтра, 24 сентября, подопечные Серджо Бузато сыграют с командой Нидерландов. Турнир завершится 29 сентября.
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