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В ВАДА не нашли объяснений несоответствиям допинг-проб из Московской лаборатории

В ВАДА не нашли объяснений несоответствиям допинг-проб из Московской лаборатории
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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не смогли найти объяснений несоответствиям в базе данных московской лаборатории. Об этом в комментарии Inside The Games заявил глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор.

Тейлор заявил, что команда специалистов намерена изучить все возможные версии. В ВАДА проанализируют объяснения российской стороны и лишь после этого даст свои рекомендации исполкому ВАДА. Рассмотрение ответов российской стороны пройдёт 23 октября. В том случае, если вина России будет доказана, её ожидают серьёзные санкции.

Напомним, российская сторона подозревается в фальсификации допинг-проб, взятых ВАДА из Московской лаборатории.

Ранее о ситуации с расследованием высказался глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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