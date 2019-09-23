В ВАДА не нашли объяснений несоответствиям допинг-проб из Московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не смогли найти объяснений несоответствиям в базе данных московской лаборатории. Об этом в комментарии Inside The Games заявил глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор.



Тейлор заявил, что команда специалистов намерена изучить все возможные версии. В ВАДА проанализируют объяснения российской стороны и лишь после этого даст свои рекомендации исполкому ВАДА. Рассмотрение ответов российской стороны пройдёт 23 октября. В том случае, если вина России будет доказана, её ожидают серьёзные санкции.



Напомним, российская сторона подозревается в фальсификации допинг-проб, взятых ВАДА из Московской лаборатории.

Ранее о ситуации с расследованием высказался глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.