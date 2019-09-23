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В Греции задержаны сирийцы, выдававшие себя за украинскую волейбольную команду

В Греции задержаны сирийцы, выдававшие себя за украинскую волейбольную команду
Другие / Волейбол 0

Греческая полиция задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь в одну из европейских стран. Об этом сообщает Ekathimerini.

При прохождении паспортного контроля каждый из них предъявил украинский паспорт. В качестве цели поездки были указаны спортивные сборы — сами сирийцы выдавали себя за одну из украинских команд по волейболу. По словам полиции, мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму, при них были одинаковые спортивные сумки и два волейбольных мяча.

Позже оказалось, что паспорта, которые они представили, были занесены в базу как украденные или утерянные, сами мужчины оказались сирийскими мигрантами. Им было предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных документах.

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