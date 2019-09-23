Более 7000 зрителей посетили финал Спартакиады «Моспром» в «Лужниках»

21 сентября на территории московского спортивного комплекса «Лужники» состоялся финал первой столичной Спартакиады «Моспром». В общекомандном зачете среди предприятий победу одержала команда АО Газпромнефть-МНПЗ, среди технических вузов – РХТУ им. Менделеева.

Отборочные туры первой Спартакиады «Моспром» стартовали в столице 1 июня и завершились 27 июля 2019 года. В соревнованиях столичных промышленников приняли участие порядка 100 предприятий и 14 профильных вузов Москвы, в общей сложности около 3 тыс. человек.

Финальный день Спартакиады «Моспром» включил в себя соревнования по шести видам спорта (лёгкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам), в которых приняли участие работники предприятий Москвы, а также студенты инженерных специальностей. В состязаниях финалистов встретились 16 команд. Итоги соревнований подводились по каждому виду спорта, а также в общекомандном зачете.

«Мы были рады видеть так много гостей на первом большом спортивном проекте Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Мы долго планировали спартакиаду: искали судей, составляли планы игр и вели переговоры с заводами. Почти всё лето на нескольких площадках Москвы шли отборочные игры. Мне кажется, наш первый спортивный эксперимент удался. И самое главное – мы уже приняли решение, что сделаем Спартакиаду «Моспром» ежегодной. Надеюсь, нас поддержат те, кто уже принимал участие, пополнят наши ряды и новые команды. Спасибо всем заводам и вузам за участие, за отличное спортивное настроение, за яркие соревнования, за ваши победы и достойные поражения. И, конечно, наши поздравления победителям!», – подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В финальный день помимо соревнований, для всех желающих прошли мастер-классы от звезд российского и мирового спорта. Своим опытом с участниками Спартакиады «Моспром» поделились международный шахматист Анатолий Карпов, футболист Александр Мостовой и баскетболист Никита Моргунов. Для гостей мероприятия также работали развлекательные площадки: аэрохоккей, настольный футбол, батут, классики, дартс, мини-гольф, кроссфит.

В завершении Спартакиады для зрителей и участников на главной сцене прошёл праздничный концерт с участием диджеев и звезд шоу-бизнеса, таких как Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка. Финал Спартакиады «Моспром» посетили более 7 000 зрителей.

Общекомандный зачёт Спартакиады «Моспром»

Предприятия:

1. АО «Газпромнефть-МНПЗ»

2. ФГУП «НПЦАП»

3. ОАО «ВНИПИнефть»

4. ФГУП «ЦЭНКИ»

5. АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»

6. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ВИАМ).

7. АО «Гражданские самолеты Сухого»

8. ПАО «ИЛ»

Вузы:

1. РХТУ имени Д.И. Менделеева

2. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

3. «МИРЭА — Российский технологический университет»

4. НИЯУ «МИФИ»

5. Московский институт электронной техники (НИУ МИЭТ).

6. МГТУ им. Н.Э. Баумана

7. Московский Политех

8. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина