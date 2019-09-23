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В МОК отреагировали на скандал вокруг РУСАДА

В МОК отреагировали на скандал вокруг РУСАДА
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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал ситуацию вокруг возможного признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА.

Причиной рассмотрения дела стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.

«Согласно новым правилам ВАДА, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс проводится Всемирным антидопинговым агентством, и МОК полностью соблюдает эту процедуру», — сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.

Напомним, российская сторона подозревается в фальсификации допинг-проб, взятых Всемирным антидопинговым агентством из Московской лаборатории.

В ВАДА не нашли объяснений несоответствиям допинг-проб из Московской лаборатории
ВАДА подтвердило открытие дела о несоответствии в данных Московской лаборатории
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