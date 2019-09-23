В МОК отреагировали на скандал вокруг РУСАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал ситуацию вокруг возможного признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА.

Причиной рассмотрения дела стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.



«Согласно новым правилам ВАДА, вступившим в силу в апреле 2018 года, этот процесс проводится Всемирным антидопинговым агентством, и МОК полностью соблюдает эту процедуру», — сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.



Напомним, российская сторона подозревается в фальсификации допинг-проб, взятых Всемирным антидопинговым агентством из Московской лаборатории.

В ВАДА не нашли объяснений несоответствиям допинг-проб из Московской лаборатории