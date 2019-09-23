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Глава ВАДА рассказал, как может сложиться ситуация со скандалом вокруг РУСАДА

Глава ВАДА рассказал, как может сложиться ситуация со скандалом вокруг РУСАДА
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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди прокомментировал ситуацию вокруг возможного признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА. Причиной рассмотрения дела стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.

«Пока мы не можем сказать с уверенностью, имели ли место манипуляции или что-либо ещё. Если говорить о правилах, то если мы лишим РУСАДА статуса соответствия, а они с этим не согласятся, вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде. Следует быть крайне осторожным и со всей тщательностью изучить все нюансы.

Если же ситуация в итоге отправится в Спортивный арбитражный суд, очень хотелось бы, чтобы всё решилось максимально быстро, до старта Олимпиады в Токио», — цитирует Риди Reuters.

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