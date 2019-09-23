Глава ВАДА рассказал, как может сложиться ситуация со скандалом вокруг РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди прокомментировал ситуацию вокруг возможного признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА. Причиной рассмотрения дела стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.



«Пока мы не можем сказать с уверенностью, имели ли место манипуляции или что-либо ещё. Если говорить о правилах, то если мы лишим РУСАДА статуса соответствия, а они с этим не согласятся, вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде. Следует быть крайне осторожным и со всей тщательностью изучить все нюансы.



Если же ситуация в итоге отправится в Спортивный арбитражный суд, очень хотелось бы, чтобы всё решилось максимально быстро, до старта Олимпиады в Токио», — цитирует Риди Reuters.

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