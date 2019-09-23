ВАДА: из базы данных Московской лаборатории удалены положительные результаты

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию Джонатан Тейлор объяснил, в чём состоит несоответствие двух баз данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся в распоряжении ВАДА. Один вариант предоставил информатор Григорий Родченков, второй был официально передан Россией в начале 2019 года по условиям восстановления статуса РУСАДА. Именно в этом варианте, по мнению комитета Тейлора, удалена информация о некоторых положительных пробах.
«Были положительные результаты, которые удалены. Вопрос – почему. Мы дадим России шанс всё объяснить», — приводит слова Тейлора The New York Times.
На объяснения России дано три недели. Комитет Тейлора соберётся 23 октября, чтобы решить, рекомендовать ли исполкому ВАДА объявить о несоответствии РУСАДА. Если исполком согласится, то дело будет оперативно передано в Спортивный арбитражный суд для вынесения окончательного решения.
Тейлор порекомендовал России “вытащить кролика из шляпы”, чтобы избежать новых санкций, которые ВАДА обязано будет наложить, согласно новым правилам.
- 23 сентября 2019
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