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ВАДА: из базы данных Московской лаборатории удалены положительные результаты

ВАДА: из базы данных Московской лаборатории удалены положительные результаты
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию Джонатан Тейлор объяснил, в чём состоит несоответствие двух баз данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся в распоряжении ВАДА. Один вариант предоставил информатор Григорий Родченков, второй был официально передан Россией в начале 2019 года по условиям восстановления статуса РУСАДА. Именно в этом варианте, по мнению комитета Тейлора, удалена информация о некоторых положительных пробах.

«Были положительные результаты, которые удалены. Вопрос – почему. Мы дадим России шанс всё объяснить», — приводит слова Тейлора The New York Times.

На объяснения России дано три недели. Комитет Тейлора соберётся 23 октября, чтобы решить, рекомендовать ли исполкому ВАДА объявить о несоответствии РУСАДА. Если исполком согласится, то дело будет оперативно передано в Спортивный арбитражный суд для вынесения окончательного решения.

Тейлор порекомендовал России “вытащить кролика из шляпы”, чтобы избежать новых санкций, которые ВАДА обязано будет наложить, согласно новым правилам.

ВАДА подтвердило открытие дела о несоответствии в данных Московской лаборатории
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