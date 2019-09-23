11 полицейских наказаны после скандального инцидента с волейболисткой в Анапе

В Краснодарском крае 11 полицейских были наказаны после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера на пляже в Витязево, который произошёл около месяца назад. Тогда речь шла о двух полицейских, но среди наказанных в результате расследования оказались и их начальники.

«Из-за инцидента в Анапе по отрицательным мотивам уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их руководители. Также строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — цитирует источник в ГУ МВД по Краснодарскому краю «Комсомольская правда — Краснодар».

Расследование в отношении полицейских, которые непосредственно участвовали в инциденте с волейболисткой, продолжается. Свою вину они отрицают. Однако против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Им грозит тюремное заключение на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а несовершеннолетней девушке стали угрожать возбуждением административного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу. Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», где проходил сбор команды. Пострадавшая рассказала о случившемся тренеру, а тот вызвал полицию.