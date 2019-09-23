11 полицейских наказаны после скандального инцидента с волейболисткой в Анапе

В Краснодарском крае 11 полицейских были наказаны после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера на пляже в Витязево, который произошёл около месяца назад. Тогда речь шла о двух полицейских, но среди наказанных в результате расследования оказались и их начальники.
«Из-за инцидента в Анапе по отрицательным мотивам уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их руководители. Также строгому наказанию подверглись двое должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — цитирует источник в ГУ МВД по Краснодарскому краю «Комсомольская правда — Краснодар».
Расследование в отношении полицейских, которые непосредственно участвовали в инциденте с волейболисткой, продолжается. Свою вину они отрицают. Однако против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Им грозит тюремное заключение на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа полицейские заметили на пляже девушку с парнем. Молодого человека они отпустили, а несовершеннолетней девушке стали угрожать возбуждением административного дела. Чтобы этого не случилось, они склонили её к сексу. Затем полицейские отвезли девушку в спортивный комплекс «Волейград», где проходил сбор команды. Пострадавшая рассказала о случившемся тренеру, а тот вызвал полицию.
- 23 сентября 2019
-
18:52
-
18:40
-
18:34
-
18:21
-
17:48
-
17:43
-
17:35
-
16:55
-
16:53
-
16:21
-
16:11
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
15:09
-
14:57
-
14:52
-
14:21
-
14:07
-
13:56
-
13:37
-
13:31
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:32
-
11:37
-
10:38
-
10:09
-
09:39
-
00:58
-
00:42
-
00:21
-
00:00
- 22 сентября 2019
-
23:28