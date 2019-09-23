Российским легкоатлетам не вернули флаг перед ЧМ-2019 в Дохе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Это означает, что на чемпионате мира в Дохе российские легкоатлеты вновь выступят под нейтральным флагом, сообщает Inside the Games.
Это решение, принятое советом IAAF на сегодняшнем заседании в Дохе, было ожидаемым. По словам президента IAAF Себастьяна Коу, рекомендация целевой группы, курирующей процесс восстановления ВФЛА, в этот раз была более чем однозначной. Она следовала из инициированного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) процесса несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА по причине возможной манипуляции с переданной базой данных московской лаборатории. При этом одним из главных условий восстановления статуса ВФЛА является успешное завершение пересмотра части этих данных, касающихся легкоатлетов, антидопинговой структурой IAAF.
Чемпионат мира в Дохе пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
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