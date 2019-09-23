Фигуристка Степанова восстановилась после травмы
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, залечила травму и готовится к этапу Гран-при в США. Об этом сообщил тренер дуэта Александр Свинин.
«Саша чувствует себя хорошо. Тренируемся по полной, готовимся к Гран-при», — цитируют Свинина «РИА Новости».
Напомним, Степанова и Букин являются серебряными призёрами чемпионата Европы по фигурному катанию 2019 года. В нынешнем сезоне дуэт пока не выступал из-за травмы Александры. По этой причине пара пропустила контрольные прокаты фигуристов сборной России.
Спортсмены заявлены на первый этап Гран-при Skate America. Соревнования пройдут с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.
Степанова: травмы случаются, но это спорт
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