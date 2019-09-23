Ганус: не дадим обоснованные ответы на вопросы ВАДА, наказания не избежать

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал ситуацию, касающуюся несоответствия базы данных Московской лаборатории, переданной Россией ВАДА в начале 2019 года, той базе, которую ранее ВАДА получило от своего информатора Григория Родченкова. Если за три недели Россия не представит ВАДА обоснованные объяснения этих разночтений, РУСАДА вновь будет лишено статуса соответствия, но уже по новому кодексу ВАДА.

«В этой ситуации ВАДА ничего не требует от РУСАДА, так как РУСАДА не имеет никакого отношения к Московской лаборатории. Они требуют от спортивных властей РФ, лишь от тех лиц, которые курируют Московскую лабораторию. РУСАДА к этому не имела никакого отношения. Другое дело, что здесь стоит вопрос о соответствии.

Меры должны принимать те, кто контролировал и курирует Московскую лабораторию. Мы два независимых субъекта. В данном случае РУСАДА тоже получило эти документы, потому что это не просто вопрос соответствия РУСАДА, это вопрос соответствия всего российского спорта. В соответствии со стандартом по соответствию – почему я в колокола бил ещё в декабре 2018-го – условия, связанные с лишением соответствия, будут просто ужасающими для нашей спортивной организации, они отбросят и спорт, и антидопинговую систему на многие годы назад. На самом деле, всё очень серьёзно.

Но, честно говоря, надо было обратить внимание на ещё одно заявление ВАДА, которое было сделано летом, когда заявили, что отдел расследования ВАДА привлёк специалистов по кибербезопасности для проведения дополнительных проверок. Так как мы работаем в этом поле, мы на это обратили внимание. У меня уже тогда возникла мысль, что значит, прежних ресурсов уже недостаточно и у них возникли вопросы. Вот они и материализовались.

Удастся ли избежать наказания? Если мы не будем взаимодействовать и не дадим обоснованные ответы на вопросы ВАДА, то я боюсь, что не удастся. Кроме того, я обращаю внимание, решение по этой ситуации в отношении России будет приниматься уже в период, когда приступит к выполнению своих обязанностей новый президент и вице-президент ВАДА. И для них эта ситуация будет вызовом, с учетом той критики которой подверглось ВАДА год назад», — приводит слова Гануса «Спорт день за днём».