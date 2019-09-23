Сень назначена новым капитаном сборной России по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин определился с новым капитаном команды. Назначение состоялось накануне первого официального матча сборной в сезоне-2019/20. Роль капитана стала вакантной после того, как Дарья Дмитриева получила тяжёлую травму и выбыла на долгий срок. Теперь эти обязанности будет выполнять левый полусредний «Ростов-Дона» Анна Сень.

«Я рада, что мне доверили быть капитаном сборной, это очень приятно. Обещаю делать все возможное для команды, создавая позитивную атмосферу. Приложу максимум усилий, чтобы улучшить всё то, что у нас уже есть», – приводит слова Сень пресс-служба ФГР.

Уже в среду, 25 сентября, Анна выведет сборную на отборочную игру чемпионата Европы со Словакией на хорошо знакомую ей площадку ростовского Дворца спорта.

До «Ростов-Дона» Сень выступала за «Кубань», «Звезду» и «Дьёр». Анна неоднократно выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок России, была чемпионом Венгрии, а также доходила до финала Лиги чемпионов. Со сборной России Сень стала триумфатором Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года.