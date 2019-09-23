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Непревзойдённый триумфатор. Путин поздравил Садулаева с победой на ЧМ по борьбе

Непревзойдённый триумфатор. Путин поздравил Садулаева с победой на ЧМ по борьбе
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Президент России Владимир Путин поздравил Абдулрашида Садулаева с победой в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан).

В финальной схватке Садулаев одолел Шарифа Шарифова из Азербайджана со счётом 4:0 и стал четырёхкратным чемпионом мира.

«Уважаемый Абдулрашид Булачевич! Поздравляю вас с победой в Нур-Султане. Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, вы вновь заявили о себе как о настоящем лидере и непревзойдённом триумфаторе. Выверенная тактика ведения поединков, отточенная техника, выдержка и волевой характер, как и прежде, стали главными слагаемыми вашего успеха», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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