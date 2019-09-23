Гареева выиграла «разделку» на чемпионате мира по велошоссе среди юниоров

Россиянка Айгуль Гареева одержала победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 13,7 км на юниорском чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Йоркшире (Великобритания).
В аналогичной дисциплине среди мужчин на дистанции 27,6 км первенствовал итальянец Антонио Тибери. Лучший из россиян Яков Гусев – 41-й.
Велошоссе. Чемпионат мира среди юниоров. Йоркшир, Великобритания
Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 13,7 км
1. Айгуль Гареева (Россия) – 22.16,23.
2. Ширин ван Анруй (Нидерланды) – отставание 3,61.
3. Элинор Бакстедт (Великобритания) – + 10,93…
19. Мария Миляева (Россия) – + 1.22,85.
Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 27,6 км
1. Антонио Тибери (Италия) – 38.28,25.
2. Энцо Лейнсе (Нидерланды) – +7,79.
3. Марко Бреннер (Германия) – + 12,62…
41. Яков Гусев (Россия) – + 3.41,98…
43. Юрий Бутрехин (Россия) – + 3.51,10.
- 23 сентября 2019
-
22:14
-
21:55
-
21:33
-
21:21
-
20:55
-
20:25
-
19:53
-
19:52
-
19:18
-
18:52
-
18:40
-
18:34
-
18:21
-
17:48
-
17:43
-
17:35
-
16:55
-
16:53
-
16:21
-
16:11
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
15:09
-
14:57
-
14:52
-
14:21
-
14:07
-
13:56
-
13:37
-
13:31
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:32