Гареева выиграла «разделку» на чемпионате мира по велошоссе среди юниоров

Россиянка Айгуль Гареева одержала победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 13,7 км на юниорском чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Йоркшире (Великобритания).

В аналогичной дисциплине среди мужчин на дистанции 27,6 км первенствовал итальянец Антонио Тибери. Лучший из россиян Яков Гусев – 41-й.

Велошоссе. Чемпионат мира среди юниоров. Йоркшир, Великобритания

Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 13,7 км

1. Айгуль Гареева (Россия) – 22.16,23.

2. Ширин ван Анруй (Нидерланды) – отставание 3,61.

3. Элинор Бакстедт (Великобритания) – + 10,93…

19. Мария Миляева (Россия) – + 1.22,85.

Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 27,6 км

1. Антонио Тибери (Италия) – 38.28,25.

2. Энцо Лейнсе (Нидерланды) – +7,79.

3. Марко Бреннер (Германия) – + 12,62…

41. Яков Гусев (Россия) – + 3.41,98…

43. Юрий Бутрехин (Россия) – + 3.51,10.