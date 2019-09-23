Россия погасила все задолженности перед IAAF

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) выполнила один из важных критериев восстановления, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). ВФЛА погасила все задолженности перед IAAF, сообщил на Совете IAAF глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Андерсен отметил, что ВФЛА оплатила последний счёт в размере $ 187 039. Общая сумма задолженности составляла $ 3,22 млн. Российская сторона выплатила все долги, а также покрыла расходы IAAF за работу рабочей группы и наблюдательного совета по вопросам антидопинга, занимающегося рассмотрением заявок российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса во втором квартале 2019 года.

Однако совет IAAF согласился с рекомендацией рабочей группы продлить отстранение ВФЛА. Главной причиной стало озвученное сегодня решение ВАДА, которое дало России три недели, чтобы объяснить несоответствия в базе Московской антидопинговой лаборатории.