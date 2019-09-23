Легкоатлетка Соловьёва: не понимаю, до чего хочет докопаться ВАДА

Толкательница ядра, неоднократная чемпионка России Евгения Соловьёва рассказала, что не понимает, почему её не допускают к международным стартам в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что причиной отказа Соловьёвой стало расследование, связанное с перепроверкой данных Московской лаборатории.
«Не понимаю, до чего хочет докопаться ВАДА и что вообще происходит. В моём личном кабинете все допинг-пробы значатся как чистые. Сборную России не пустили на Олимпиаду в Рио-2016, тогда все без разбору попали под коллективную ответственность. Сейчас мне отказано в праве выступить на чемпионате мира, несмотря на выполненный норматив и отсутствие претензий по части допинга уже много лет. Очень обидно.
Решила до конца пройти олимпийский цикл, в этом меня поддерживает руководство Федерации легкой атлетики Московской области. Есть возможность ездить на сборы, полноценно готовиться. Буду продолжать надеяться, что к Играм-2020 мы получим допуск со своим флагом и гимном», — приводит слова Соловьёвой «Подмосковье сегодня».
- 23 сентября 2019
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