Легкоатлетка Соловьёва: не понимаю, до чего хочет докопаться ВАДА

Толкательница ядра, неоднократная чемпионка России Евгения Соловьёва рассказала, что не понимает, почему её не допускают к международным стартам в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что причиной отказа Соловьёвой стало расследование, связанное с перепроверкой данных Московской лаборатории.

«Не понимаю, до чего хочет докопаться ВАДА и что вообще происходит. В моём личном кабинете все допинг-пробы значатся как чистые. Сборную России не пустили на Олимпиаду в Рио-2016, тогда все без разбору попали под коллективную ответственность. Сейчас мне отказано в праве выступить на чемпионате мира, несмотря на выполненный норматив и отсутствие претензий по части допинга уже много лет. Очень обидно.

Решила до конца пройти олимпийский цикл, в этом меня поддерживает руководство Федерации легкой атлетики Московской области. Есть возможность ездить на сборы, полноценно готовиться. Буду продолжать надеяться, что к Играм-2020 мы получим допуск со своим флагом и гимном», — приводит слова Соловьёвой «Подмосковье сегодня».