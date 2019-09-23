Российские волейболисты не сумели выйти в полуфинал ЧЕ-2019, уступив Словении

Мужская сборная России по волейболу не сумела защитить титул на чемпионате Европы – 2019. В четвертьфинале соревнований подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли команде Словении со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25). Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной России Виктор Полетаев, набравший 20 очков. 19 (из них 4 эйса) принёс команде Егор Клюка, 13 (4 из них — на блоке) — Дмитрий Волков.

В четвертьфинале победного чемпионата Европы – 2017 сборная России также встречалась со Словенией и одержала победу со счётом 3:0. С таким же счётом россияне обыграли словенцев на групповом этапе (3:0). Лучшим результатом сборной Словении на первенствах континента является серебро в 2015 году. Россия тогда стала шестой.

В полуфинале 26 сентября сборная Словении сыграет с командой Польши, которая ранее в четвертьфинале нанесла поражение Германии со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Любляна, Словения

1/4 финала

Россия – Словения – 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).