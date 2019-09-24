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Депутат Госдумы — о скандале вокруг РУСАДА: снова хотят скомпрометировать Россию

Депутат Госдумы — о скандале вокруг РУСАДА: снова хотят скомпрометировать Россию
Другие / Прочие виды спорта 0

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал скандал вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) несоответствия данных московской лаборатории.

«Я считаю, что это опять продолжение той истории, которая уже была, когда наши недоброжелатели находили повод для того, чтобы попытаться скомпрометировать нашу страну. Считаю, что они находятся под давлением Соединённых Штатов и все эти действия направлены на то, чтобы попытаться вернуться назад. Но точка уже была пройдена, и Россия своими делами доказала, что очень серьёзно относится к антидопинговым вопросам. Поэтому попытки в таком тоне предъявлять нам претензии считаю неприемлемыми.

Я считаю, что бездоказательные обвинения даже не стоят обсуждений. Получается, чем ближе к Олимпийским играм, тем больше появляется подобных историй. То есть это целенаправленная задача. Думаю, нашим чиновникам нужно быть готовыми и действовать в соответствующей юридической плоскости», — цитирует Кривоносова «RT на русском».

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