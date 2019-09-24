Саммельвуо: поздравляю словенскую команду, они отлично сыграли

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение своих подопечных в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с командой Словении (1:3).
«Этим и интересен спорт: вы легко выигрываете предыдущий матч, а следующая встреча — это всегда война с самого начала. Мы прекрасно знали, что соперник будет отлично подавать. Должен поздравить словенскую команду, они отлично сыграли. Они очень хорошо атаковали по высоким мячам, не в наш блок, а обводили. С другой стороны, у нас было много проблем с собственной атакой в первых двух партиях. Сегодня они были намного лучше нас», — приводит слова Саммельвуо пресс-служба турнира.
В заключительном матче группового этапа россияне обыграли словенцев со счётом 3:0. На чемпионате Европы – 2019 сборная России защищала титул, завоёванный в 2017 году.
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