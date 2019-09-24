Федерация волейбола: сборная России не выполнила задачу на чемпионате Европы

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что сборная России не выполнила задачу на чемпионате Европы. В четвертьфинале турнира россияне уступили национальной команде Словении в Любляне со счётом 1:3.

«Задачу команда не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъёме. Причины необходимо будет разобрать. Я бы не вешал персональную ответственность, играла команда. Не думаю, что наша команда хуже, сыграли не так, как могли», — приводит слова Яременко ТАСС.

На групповой стадии турнира сборная России обыграла Словению со счётом 3:0. Национальная команда России является победителем предыдущего чемпионата Европы-2017, который прошёл в Польше.