Федерация волейбола: сборная России не выполнила задачу на чемпионате Европы
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что сборная России не выполнила задачу на чемпионате Европы. В четвертьфинале турнира россияне уступили национальной команде Словении в Любляне со счётом 1:3.
«Задачу команда не выполнила. Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъёме. Причины необходимо будет разобрать. Я бы не вешал персональную ответственность, играла команда. Не думаю, что наша команда хуже, сыграли не так, как могли», — приводит слова Яременко ТАСС.
На групповой стадии турнира сборная России обыграла Словению со счётом 3:0. Национальная команда России является победителем предыдущего чемпионата Европы-2017, который прошёл в Польше.
Российские волейболисты не сумели выйти в полуфинал ЧЕ-2019, уступив Словении
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