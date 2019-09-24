Садулаев: Кокс и Снайдер будут претендовать на олимпийское золото

Российский борец вольного стиля олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев прокомментировал вероятность встречи на Олимпийских играх с американцем Джейденом Коксом. Садулаев на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане (Казахстан) завоевал золотую медаль. В финальной схватке в весовой категории до 97 кг он одолел Шарифа Шарифова из Азербайджана.



«Кто бы не поехал на Олимпиаду – он будет претендовать на золотую медаль. Кокс или Кайл Снайдер. С Коксом мы конкурировали в прошлом олимпийском цикле, но на ковре ни разу не пересекались, он мне не попадался.



Спасибо моим землякам, патриотам нашей республики, нашей страны, вольной борьбы — за поддержку в прошедшем чемпионате мира, за помощь в подготовке. Отдельно хочу сказать про Магомеда Гаджиева, Сулеймана Керимова и Омара Муртузалиева – их поддержка ведёт нас к новым достижениям. Свою победу я хотел бы посвятить Имаму Шамилю, а также сказать его слова: «Вознесясь высоко – будь скромным, а став сильным – будь милосердным»», — приводит слова Садулаева пресс-служба ФСБР.

Садулаев: со Снайдером ещё встретимся. Впереди Олимпийские игры