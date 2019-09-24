Скончался 24-летний участник полумарафона в Монреале

Патрик Нили, 24-летний участник полумарафона в Монреале (Канада), скончался во время соревнований, сообщает Global News. Он перенёс сердечный приступ за несколько километров до финиша. Врачи прибыли на место спустя семь минут, но спасти жизнь Нили не смогли.

«Мы доставили его в больницу, но уже по дороге ничего сделать не смогли», — сообщил представитель медицинской службы.

Полиция изучит обстоятельства смерти Патрика.

По словам организаторов полумарафона, в день соревнований были приняты все необходимые меры и задействованы ресурсы для обеспечения участников медицинской помощью в случае необходимости.

В 2011 году 30-летний мужчина, принимавший участие в Монреальском марафоне, скончался от сердечного приступа.