Словенский волейболист назвал сумасшествием победу над Россией на ЧЕ
Волейболист сборной Словении Ян Козамерник прокомментировал победу над командой России в четвертьфинале чемпионата Европы со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).
«Это просто сумасшествие. Я мечтал о подобном и знал, что однажды это случится. У нас лучшие болельщики в мире. Я не могу описать свои чувства. Мы оставили свои сердца на площадке. Мы сделали всё, чтобы выиграть этот матч. Мы будем бороться за золото», — приводит слова Козамерника официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
За выход в финал подопечные Альберто Джульяни поспорят с поляками. Сборная России не смогла защитить титул, завоёванный в 2017 году.
Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
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