Алекно о сборной России, вылетевшей из ЧЕ: сильнейшая команда за последние годы

Главный тренер казанского «Зенита», бывший наставник мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно оценил нынешний уровень национальной команды. Вчера, 23 сентября, подопечные Туомаса Саммельвуо сенсационно не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы, проиграв словенцам со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).
«Я считаю, что у нас сейчас самая сильная сборная за последние годы. По составу и возможностям. Эта команда должна решать самые большие задачи», — приводит слова Алекно официальный сайт телекомпании «Новый век».
Алекно также ответил на вопрос о том, означает ли назначение финна Саммельвуо, что в России не осталось своих специалистов.
«Отчего же? Осталось, но этот вопрос стоит адресовать федерации, а не мне. Интересует моё мнение? Я оставлю его при себе», — сказал Алекно.
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