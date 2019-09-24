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Алекно о сборной России, вылетевшей из ЧЕ: сильнейшая команда за последние годы

Алекно о сборной России, вылетевшей из ЧЕ: сильнейшая команда за последние годы
Другие / Волейбол 0

Главный тренер казанского «Зенита», бывший наставник мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно оценил нынешний уровень национальной команды. Вчера, 23 сентября, подопечные Туомаса Саммельвуо сенсационно не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы, проиграв словенцам со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

«Я считаю, что у нас сейчас самая сильная сборная за последние годы. По составу и возможностям. Эта команда должна решать самые большие задачи», — приводит слова Алекно официальный сайт телекомпании «Новый век».

Алекно также ответил на вопрос о том, означает ли назначение финна Саммельвуо, что в России не осталось своих специалистов.

«Отчего же? Осталось, но этот вопрос стоит адресовать федерации, а не мне. Интересует моё мнение? Я оставлю его при себе», — сказал Алекно.

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