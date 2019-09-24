Олимпийский чемпион Лесун раскритиковал Федерацию пятиборья России

Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун посетовал на плохую организацию тренировочного процесса в сборной России.



«Из результатов в сезоне у меня первое место на этапе Кубка мира в Чехии в конце мая и седьмое в финале Кубка мира в Японии в конце июня. Завоёванная олимпийская лицензия является слабым утешением всего провального сезона команды. И в первую очередь это связано с микроклиматом в мужской команде, когда руководство не слышит личных тренеров и спортсменов, не принимая в расчет их пожелания и просьбы касательно разработки календаря сборов и соревнований. Я, например, не смог получить график выступлений на этапах Кубка мира, который просил мой тренер. В результате чего получил тяжелый календарь, в котором между стартами было только три-четыре недели на подготовку, что, учитывая очень позднее начало этого сезона по причине затянувшегося лечения травмы ахиллова сухожилия, не позволило мне готовиться планомерно.



Я готов разделить ответственность за слабые результаты всей команды, у которой есть огромный потенциал, Но я и мой личный тренер не можем выйти на пик спортивной формы в тех условиях, которые нам предоставляют. Просто есть нюансы, которые объективно не позволяют полноценно выстраивать работу», — цитирует Лесуна ТАСС.



Напомним, олимпийскую золотую медаль 31-летний спортсмен завоевал на Играх в Рио-де-Жанейро — 2016. Кроме того, Лесун является четырёхкратным чемпионом мира, ещё столько же раз он побеждал на чемпионате Европы.