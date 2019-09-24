Россия — Самоа на КМ по регби—2019: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 24 сентября, сборная России проведёт свой второй матч на Кубке мира по регби в Японии. Соперником подопечных Лина Джонса станет команда Самоа. Прямая видеотрансляция встречи состоится на канале «Матч ТВ». Начало матча запланировано на 13:15 мск.

В первом туре сборная России проиграла хозяевам соревнований со счётом 10:30. На групповом этапе россияне также встретятся с командами Ирландии и Шотландии.



В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла, проиграв в решающем матче утешительного турнира уругвайцам.



Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.