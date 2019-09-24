«Относятся как к списанному материалу». Чемпион мира Меньков раскритиковал ВФЛА

Чемпион мира 2013 года, российский прыгун в длину Александр Меньков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций в очередной раз продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
«Решение не восстанавливать ВФЛА было абсолютно предсказуемым. Все идёт по одному и тому же сценарию. Как только подходит время к рассмотрению, обязательно что-то всплывает. И меня это вообще не удивляет. Зачем мы нужны там, если мы не нужны здесь? К нам, спортсменам, относятся как к списанному материалу. Есть несколько человек которые могут выступать, и хорошо. И так сойдёт. А остальные пусть сидят и помалкивают. Россия большая, вырастим новых. Вот она — Правда. И пока во главе федерации будут стоять люди, ставящие свои интересы на первое место, а не интересы спортсменов и страны, так и будет продолжаться этот Позор!» — написал Меньков.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Менькова.
- 24 сентября 2019
-
13:06
-
12:55
-
12:48
-
11:07
-
10:49
-
10:36
-
10:13
-
09:47
-
09:23
-
08:36
-
03:52
-
02:46
-
00:45
-
00:42
- 23 сентября 2019
-
23:53
-
23:47
-
23:30
-
23:09
-
22:54
-
22:14
-
21:55
-
21:33
-
21:21
-
20:55
-
20:25
-
19:53
-
19:52
-
19:18
-
18:52
-
18:40
-
18:34
-
18:21
-
17:48
-
17:43
-
17:35