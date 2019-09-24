«Относятся как к списанному материалу». Чемпион мира Меньков раскритиковал ВФЛА

Чемпион мира 2013 года, российский прыгун в длину Александр Меньков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций в очередной раз продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Решение не восстанавливать ВФЛА было абсолютно предсказуемым. Все идёт по одному и тому же сценарию. Как только подходит время к рассмотрению, обязательно что-то всплывает. И меня это вообще не удивляет. Зачем мы нужны там, если мы не нужны здесь? К нам, спортсменам, относятся как к списанному материалу. Есть несколько человек которые могут выступать, и хорошо. И так сойдёт. А остальные пусть сидят и помалкивают. Россия большая, вырастим новых. Вот она — Правда. И пока во главе федерации будут стоять люди, ставящие свои интересы на первое место, а не интересы спортсменов и страны, так и будет продолжаться этот Позор!» — написал Меньков.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Менькова.