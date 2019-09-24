Женская сборная России по волейболу одержала седьмую победу на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу в матче восьмого тура Кубка мира в Японии обыграла команду Нидерландов со счётом 3:0 (26:24, 25:18, 25:20).



Для подопечных Серджо Бузато это седьмая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2), Южной Кореи (3:0), Доминиканской Республики (3:2), Сербии (3:2) и Аргентины (3:0), а также проиграли сборной Китая (0:3). Голландки потерпели третье поражение.



На третьем этапе соревнований россиянки в Осаке встретятся с командами США, Кении и Бразилии. Игры состоятся 27-29 сентября. Победитель турнира будет определён по итогам кругового турнира.



В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.

Бузато: матч с Нидерландами будет для российских волейболисток сродни финалу