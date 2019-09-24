Ласицкене: уеду тренироваться за пределы России, если РУСАДА вновь отстранят

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию с возможным отстранением российских спортсменов от Олимпийских игр в Токио — 2020.



«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту.



Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь.



Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать своё право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена.



P.S. Невосстановление РУСАДА не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации — это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин», — написала Ласицкене в своём «инстаграме».

Ранее Всемирное антидопинговое агентство заявило об открытии нового расследования в отношении РУСАДА. Российская сторона подозревается в подмене допинг-проб из Московской лаборатории. Сообщает, что в случае доказательства вины РУСАДА Россию могу отстранить от выступления на Олимпийских играх в Токио.