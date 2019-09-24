Сборная России проиграла Самоа на Кубке мира по регби в Японии

Сборная России в матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии проиграла команде Самоа со счётом 9:34. После первого тайма подопечные Лина Джонса вели 6:5.

В составе сборной России результативным действиями отметился только Юрий Кушнарёв — два реализованных штрафных и дроп-гол.

В первом туре россияне проиграли хозяевам соревнований со счётом 10:30. 3 октября сборная России сыграет с Ирландией, 9-го — с Шотландией.

В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17. В матче за бронзу команда ЮАР обыграла аргентинцев — 24:13. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.

Расписание матчей турнира доступно на «Чемпионате». Розыгрыш Кубка мира завершится 2 ноября.