«Сколько же он катился?». Велогонщик поразил комментаторов своим падением на ЧМ

Венгерский велогонщик Аттила Вальтер потерял управление во время гонки с раздельным стартом на молодёжном чемпионате мира в Йоркшире (Великобритания) и, упав с велосипеда, ещё долго не мог остановиться. Гонка, состоявшаяся сегодня, 24 сентября, прошла в непростых условиях из-за непрекращавшегося дождя.
Видео доступно в «твиттере» Eurosport UK.
Комментаторы были поражены падением спортсмена: «Сколько же ему потребовалось, чтобы остановиться?»
Победителем гонки стал представитель Дании Миккель Бьерг. Второе место занял американец Иэн Гаррисон. Тройку призёров замкнул его соотечественник Брэндон Макналти. Вальтер продемонстрировал 54-й результат, проиграв победителю более 5 с половиной минут.
Чемпионат мира продолжится женской гонкой с раздельным стартом. Соревнования в Йоркшире завершатся 29 сентября.
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