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Как россиян запугивали танцем на КМ по регби. Видео

Как россиян запугивали танцем на КМ по регби. Виде
Как россиян запугивали танцем на КМ по регби. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Регбисты сборной Самоа исполнили боевой танец «хака» перед матчем с командой России на Кубке мира по регби.

«Хака» — это ритуальный танец новозеландского коренного народа маори. Особую популярность он приобрёл после того, как его начала исполнять команда All Blacks, сборная Новой Зеландии.

По итогам матча сборная Самоа одержала убедительную победу над командой России со счётом 34: и возглавила турнирную таблицу группы А. У России после двух стартовых матчей по-прежнему 0 очков.

Видео доступно в официальном «твиттере» Кубка мира по регби.

Ранее стало известно, что Международный совет регби признал ошибку судьи матча Кубка мира Япония — Россия в пользу азиатской команды.

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