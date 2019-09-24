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Российская велогонщица — о пропущенном повороте на ЧМ: я ослепла

Российская велогонщица — о пропущенном повороте на ЧМ: я ослепла
Другие / Велоспорт 0

Россиянка Айгуль Гареева одержала победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на юниорском чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Йоркшире (Великобритания), несмотря на то, что потеряла время, пропустив последний поворот.

«На том участке я ослепла, всё словно пропало. Я видела лишь белые полосы на дороге. Не знаю, что произошло», — приводит слова Гареевой Adapt Network.

Фото доступно в «твиттере» Adapt Network.

Тем не менее россиянка быстро сообразила, что ошиблась, и поехала в нужную сторону. Второе место заняла Ширин ван Анруй из Нидерландов, третьей стала представительница Великобритании Элинор Бакстедт.

В аналогичной дисциплине среди мужчин на дистанции 27,6 км первенствовал итальянец Антонио Тибери. Россиянин Яков Гусев – 41-й.

Гареева выиграла «разделку» на чемпионате мира по велошоссе среди юниоров
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