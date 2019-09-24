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Грищук не смог выйти в полуфинал Кубка мира ФИДЕ, Витюгов сыграет тай-брейк

Грищук не смог выйти в полуфинал Кубка мира ФИДЕ, Витюгов сыграет тай-брейк
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Александр Грищук чёрными фигурами проиграл китайцу Дин Лижэню во второй партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске, и выбыл из соревнований.

Напомним, что в первой партии соперники разошлись миром после 41-го хода Дин Лижэня.

Еще одним участником полуфинал стал Теймур Раджабов из Азербайджана, переигравший американца Джеффри Сюна

Россиянин Никита Витюгов сыграл вничью во второй партии с китайцем Юй Янъи, а француз Максим Вашье-Лаграв — с представителем Армении Левоном Ароняном. Эти пары продолжат борьбу на тай-брейке, который пройдёт 25 сентября.

В турнире стартовали 128 шахматистов. Призовой фонд Кубка мира ФИДЕ составляет $ 1,6 млн.

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