Грищук не смог выйти в полуфинал Кубка мира ФИДЕ, Витюгов сыграет тай-брейк

Российский гроссмейстер Александр Грищук чёрными фигурами проиграл китайцу Дин Лижэню во второй партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске, и выбыл из соревнований.



Напомним, что в первой партии соперники разошлись миром после 41-го хода Дин Лижэня.



Еще одним участником полуфинал стал Теймур Раджабов из Азербайджана, переигравший американца Джеффри Сюна



Россиянин Никита Витюгов сыграл вничью во второй партии с китайцем Юй Янъи, а француз Максим Вашье-Лаграв — с представителем Армении Левоном Ароняном. Эти пары продолжат борьбу на тай-брейке, который пройдёт 25 сентября.



В турнире стартовали 128 шахматистов. Призовой фонд Кубка мира ФИДЕ составляет $ 1,6 млн.