Жёсткая борьба сборных России и Самоа — в видеообзоре матча Кубка мира по регби

Во втором матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии сборная России проиграла команде Самоа со счётом 9:34. После первого тайма подопечные Лина Джонса вели 6:5.
В составе сборной России результативным действиями отметился только Юрий Кушнарёв — два реализованных штрафных и дроп-гол.
Ранее команда России уступила Японии со счётом 10:30. Напомним, Международный совет регби признал ошибку судьи не в пользу россиян в матче с хозяевами турнира. В одном из эпизодов игры Джейми Мур, выступающий за сборную Японии, нарушил правила на россиянине Василии Дорофееве. Ни арбитр, ни его ассистент нарушения в этом эпизоде не углядели. В Международном совете регби заявили, что арбитр должен был как минимум наказать Мура жёлтой карточкой (удаление игрока на 10 минут).
3 октября сборная России сыграет с Ирландией, 9-го — с Шотландией.
Видеообзор доступен на «Чемпионате».
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