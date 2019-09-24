Жёсткая борьба сборных России и Самоа — в видеообзоре матча Кубка мира по регби

Во втором матче группового этапа Кубка мира по регби в Японии сборная России проиграла команде Самоа со счётом 9:34. После первого тайма подопечные Лина Джонса вели 6:5.

В составе сборной России результативным действиями отметился только Юрий Кушнарёв — два реализованных штрафных и дроп-гол.

Ранее команда России уступила Японии со счётом 10:30. Напомним, Международный совет регби признал ошибку судьи не в пользу россиян в матче с хозяевами турнира. В одном из эпизодов игры Джейми Мур, выступающий за сборную Японии, нарушил правила на россиянине Василии Дорофееве. Ни арбитр, ни его ассистент нарушения в этом эпизоде не углядели. В Международном совете регби заявили, что арбитр должен был как минимум наказать Мура жёлтой карточкой (удаление игрока на 10 минут).

3 октября сборная России сыграет с Ирландией, 9-го — с Шотландией.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».