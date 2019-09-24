Чемпионка ОИ в велоспорте на треке немка Вельте завершила карьеру

Олимпийская чемпионка в велоспорте на треке, многократная чемпионка мира немка Мириам Вельте объявила об окончании профессиональной карьеры.
«Подошли к концу 19 лет в велоспорте. Пришло время прощаться с профессиональным спортом. На последнем тренировочном сборе я осознала, что уже не могу полностью выкладываться на каждой тренировке, чтобы успешно выступить на Олимпиаде.
Я всегда боролась, отдавала всю себя, тренировалась, верила в свои мечты, добивалась поставленных целей, однако пора заканчивать. Я рада, что пережила в спорте столько незабываемых моментов", — написала Вельте в «Инстаграме».
Вельте выиграла золотую награду в командном спринте вместе с Кристиной Фогель на Олимпийских играх в Лондоне. В этом виде программы она является четырёхкратной чемпионкой мира.
Запись доступна на странице Вельте в «Инстаграме».
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