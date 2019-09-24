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Тренера по боевым искусствам из Ленобласти обвиняют в домогательствах к ученику

Тренера по боевым искусствам из Ленобласти обвиняют в домогательствах к ученику
Другие / Прочие виды спорта 0

Заслуженному тренеру России по боевым искусствам Виктору Пестову из города Светогорска Ленинградской области в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения в развращении 14-летнего подростка, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, мальчик пожаловался, что с июля 2017 года по март 2019-го 67-летний тренер систематически склонял его к действиям сексуального характера, а также применял угрозы.

В настоящий момент подозреваемый задержан на двое суток. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Пестов числится помощником депутата и почётным членом партии ЛДПР. Он является заслуженным тренером боевых искусств России, мастером боевого самбо и обладателем седьмого дана чёрного пояса по каратэ ДзюКАдо.

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