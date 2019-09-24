Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпиона ОИ-2016 из Таджикистана Назарова подозревают в употреблении допинга

Чемпиона ОИ-2016 из Таджикистана Назарова подозревают в употреблении допинга
Другие / Прочие виды спорта 0

Чемпион Олимпийских игр 2016 года в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана временно дисквалифицирован по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«В результате перепроверки допинг-проб с чемпионата мира 2011 года в Дэгу в образцах 37-летнего спортсмена были обнаружены запрещенные вещества. До первого заседания по рассмотрению дела атлет временно дисквалифицирован», — сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Назаров — олимпийский чемпион Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро, вице-чемпион мира 2015 года в Пекине, победитель Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов. Он также является заместителем председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана и президентом Федерации лёгкой атлетики Республики Таджикистан.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент