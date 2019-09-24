Датский велогонщик эффектно упал в гигантскую лужу. Видео
Датский велогонщик Йохан Прайс-Петерсен во время гонки с раздельным стартом на молодёжном чемпионате мира в Йоркшире (Великобритания) упал с велосипеда, влетев в гигантскую лужу.
Видео доступно в «твиттере» Eurosport UK.
«В один момент я выступал в гонке чемпионата мира. А в другой уже был участником вечеринки с бассейном в Йоркшире. Нелепо, что ничего не было сделано. Ездить на велосипеде через такие лужи очень опасно», — приводит слова велогонщика TV2.
Гонка, состоявшаяся сегодня, 24 сентября, прошла в непростых условиях из-за непрекращавшегося дождя. Её победителем стал представитель Дании Миккель Бьерг. Второе место занял американец Иэн Гаррисон. Тройку призёров замкнул его соотечественник Брэндон Макналти.
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