Шубенков отреагировал на слова Ласицкене о возможном отъезде из России

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал слова прыгуньи в высоту Марии Ласицкене о том, что она уедет тренироваться за пределы России, если РУСАДА вновь отстранят.

Сергей оставил комментарий под сообщением Марии в «инстаграме»: «А в России ты недоступна для международного контроля, что ли?».

На это Ласицкене ответила: «Думаю, что ты прекрасно помнишь Рио. Мы были в пуле IAAF, были доступны на территории РФ… И никуда не поехали. Как думаешь, что случится сейчас при точно такой же ситуации?».

Шубенков написал следующее: «Даже в одну реку дважды не войти. Ну а случиться может всё, что угодно».

В начале недели Всемирное антидопинговое агентство заявило об открытии нового расследования в отношении РУСАДА в связи с несоответствием в данных Московской лаборатории.