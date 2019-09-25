Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по волейболу
На мужском чемпионате Европы по волейболу определились все полуфиналисты. Вчера, 24 сентября, состоялись два четвертьфинальных матча. Сборная Сербии в упорной борьбе одолела команду Украины со счётом 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9), а французы уверенно обыграли итальянцев — 3:0 (25:16, 27:25, 25:14).
Ранее действующий чемпион Европы сборная России сенсационно проиграла команде Словении со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25), а поляки оказались сильнее немцев — 3:0 (25:19, 25:21, 25:18).
В первом полуфинале, который состоится 26 сентября, сыграют Польша и Словения. 27 сентября пройдёт матч Сербия — Франция.
Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
Капитан сборной России объяснил вылет из чемпионата Европы по волейболу
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